Nhận định Augsburg – Bayer Leverkusen vào lúc 21:30 ngày 06/12

Nhận định Augsburg – Bayer Leverkusen đang thu hút sự quan tâm lớn khi nhà đương kim vô địch cần tìm lại mạch thắng sau cú sảy chân bất ngờ trước Dortmund. Trận đấu tại WWK Arena hứa hẹn sẽ là màn trút giận của đội khách lên một chủ nhà đang khủng hoảng phong độ trầm trọng, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Điểm qua phong độ hiện tại của Augsburg – Bayer Leverkusen

Cuộc đối đầu tại vòng đấu này chứng kiến hai thái cực cảm xúc trái ngược nhau từ phía hai câu lạc bộ, phản ánh rõ nét qua chuỗi trận vừa qua. Trong khi Bayer Leverkusen vẫn giữ được vị thế của một ông lớn dù vừa vấp ngã, thì Augsburg lại đang cho thấy sự bất ổn đáng báo động trong lối chơi cũng như tinh thần thi đấu.

Phong độ phập phù của Augsburg

Về phía đội chủ nhà, Augsburg đang trải qua những ngày tháng thực sự khó khăn khi hàng phòng ngự liên tục bộc lộ những sai lầm chết người. Sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định đã khiến họ đánh rơi những điểm số quan trọng, đẩy đội bóng vào tình thế nguy hiểm trên bảng xếp hạng.

Trong 3 trận đấu gần nhất, Augsburg đã phải nhận tới 2 thất bại cay đắng, cho thấy sự mong manh của họ trước các đối thủ có khả năng tấn công đa dạng. Mới đây nhất vào ngày 29/11, họ đã để thua trắng 0-3 trước Hoffenheim, một trận đấu mà tuyến dưới hoàn toàn vỡ vụn trước sức ép của đối phương. Trước đó, dù có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hamburger SV (ngày 22/11), nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu khi họ lại để Stuttgart đánh bại với tỷ số 2-3 trong một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính nhưng thiếu hiệu quả hôm 09/11.

Augsburg đang thi đấu vô cùng bấp bênh

Bản lĩnh của Bayer Leverkusen

Ở bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen vẫn đang thể hiện sức mạnh đáng sợ của một ứng cử viên vô địch, bất chấp một vài nốt trầm trong bản nhạc thăng hoa của họ. Đội bóng này sở hữu khả năng kiểm soát bóng vượt trội và những mũi nhọn tấn công sắc bén, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của bất kỳ hàng thủ nào tại Bundesliga.

Dù vừa bất ngờ để thua Dortmund với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà vào ngày 30/11, nhưng đó chỉ được xem là một tai nạn nhỏ trong hành trình của Die Werkself. Trước đó, họ đã tạo nên cơn địa chấn tại Champions League khi đánh bại gã khổng lồ Manchester City với tỷ số 2-0 ngay tại Etihad hôm 26/11, khẳng định đẳng cấp châu lục. Phong độ hủy diệt của họ còn được minh chứng qua chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Wolfsburg vào ngày 22/11, cho thấy khả năng ghi bàn đa dạng từ nhiều vị trí trên sân.

Bảng tỷ lệ kèo trận Augsburg – Bayer Leverkusen

Dựa trên sự chênh lệch quá lớn về phong độ và chất lượng đội hình, các nhà cái đều đánh giá Bayer Leverkusen ở cửa trên hoàn toàn. Mức kèo chấp dự kiến sẽ khá sâu, phản ánh niềm tin tuyệt đối vào khả năng giành trọn 3 điểm của đội khách.

Soi kèo Augsburg – Bayer Leverkusen chi tiết

Để giúp người chơi có cái nhìn toàn diện và đưa ra quyết định chính xác nhất, chúng ta cần đi sâu vào phân tích từng loại kèo cụ thể. Những dữ liệu thống kê từ 3 trận gần nhất của cả hai đội sẽ là chìa khóa để giải mã trận đấu này.

Soi kèo chấp châu Á

Đặt niềm tin vào Augsburg lúc này là một quyết định vô cùng mạo hiểm khi tinh thần thi đấu của họ đang xuống thấp sau trận thua trắng 0-3 trước Hoffenheim. Ngược lại, Leverkusen thường chơi cực hay sau mỗi thất bại, và trận đấu này là cơ hội hoàn hảo để họ xả hơi.

Lựa chọn: Bayer Leverkusen -0.5

Soi kèo châu Âu

Với phong độ sân khách ấn tượng (thắng cả Man City và Wolfsburg gần đây), Leverkusen cho thấy họ không hề e ngại khi phải thi đấu xa nhà. Augsburg lại đang mất phương hướng ngay tại tổ ấm của mình, khiến cửa thắng của đội chủ nhà trở nên cực kỳ hẹp.

Dự đoán: Bayer Leverkusen thắng

Soi kèo Tài Xỉu

Kèo Tài Xỉu trận đấu này hứa hẹn sẽ nổ tưng bừng dựa trên thống kê bàn thắng bại của cả hai đội trong thời gian gần đây. Augsburg phòng ngự cực tệ khi để thủng lưới trung bình 3 bàn trong các trận thua gần nhất, mở ra cơ hội lớn cho các chân sút đội khách.

Bayer Leverkusen vốn nổi tiếng với lối chơi tấn công tổng lực, và việc họ ghi tới 5 bàn trong 2 trận thắng gần đây (trước Man City và Wolfsburg) là minh chứng rõ nét. Hơn nữa, Augsburg trong thế không còn gì để mất cũng có thể tìm kiếm bàn thắng danh dự, đẩy tỷ số trận đấu lên cao.

Dự đoán: Chọn Tài 3

Dự đoán tỷ số

Augsburg có thể sẽ có bàn thắng danh dự nhờ lợi thế sân nhà, nhưng họ khó lòng chống đỡ được sức ép liên hồi từ phía đối thủ. Một kịch bản đội khách áp đảo và kết thúc trận đấu với tỷ số cách biệt là điều được nhiều chuyên gia dự báo.

Dự đoán tỷ số: Augsburg 1 – 3 Bayer Leverkusen

Đội khách sẽ có thắng lợi trước Augsburg

Tổng kết

Trận đấu giữa Augsburg và Bayer Leverkusen vào lúc 21:30 ngày 06/12 được xoilac đánh giá là cơ hội tốt để giới đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ đội khách. Sự vượt trội về mọi mặt của Leverkusen so với một Augsburg rệu rã là cơ sở vững chắc cho các quyết định đặt cược.